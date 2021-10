VÍDEO: Morador registra chuva de granizo no ramal do Cassirian, em Sena Madureira

Após dias de intenso calor na região de Sena Madureira, recentemente o clima vem sendo amenizado com o surgimento das primeiras chuvas. Até mesmo temporal já foi registrado na cidade na semana passada e nesta segunda-feira (4), um fato inusitado foi registrado no ramal do 25 (Cassirian).

O morador Suliekson Alves registrou, por volta de 11:35 horas, uma chuva de granizo no Cassirian. “Foi algo, assim, impressionante. A chuva durou cerca de meia hora e o que chama a atenção é que foi isolada, quando chegamos na boca do ramal estava só serenando”, comentou.