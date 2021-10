Vídeo mostra bebê de 10 meses em poça de sangue, chorando lado dos pais assassinados; IMAGENS SÃO FORTES

Um crime chocante aconteceu na tarde desta sexta-feira (08) no município de Alto Garças. Um casal foi friamente assassinado a tiros na frente de casa.

O bebê do casal de apenas 10 meses estava junto no momento do crime. Apesar de não ter ficado ferido, ele estava todo ensanguentado.

Segundo informações, dois homens em uma moto chegaram e efetuaram os disparos. O motivo cogitado é um possível acerto de contas com o crime organizado.

Um vídeo gravado mostra o local logo após o crime com a criança chorando próximo aos corpos.