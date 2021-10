A polícia prendeu uma mulher suspeita de envenenar o marido para ficar com o dinheiro do seguro de vida dele, avaliado em cerca de R$ 100 mil. Ricardo chegou a ser internado duas vezes por causa desconhecida. Na última internação, Berlay pediu para ficar um tempo sozinha com o marido.

Quando ela deixou o quarto minutos depois, o aparelho médico de Ricardo começou a tocar e a equipe descobriu que havia uma substância estranha na sonda de alimentação do paciente. O Balanço Geral conversou, com exclusividade, com Rogério, irmão de Ricardo, que revela detalhes do caso.

