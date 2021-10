VÍDEO: Pastor raspa e unge órgãos íntimos na frente de todos durante culto; assista

Vídeo polêmico de um pastor de Gana, país da África Ocidental, depilando as fiéis de sua igreja e ungindo suas vaginas voltou a ser viral nas redes sociais. Aparentemente as moças acreditaram no ritual do religioso.

O nome do pastor não foi revelado. Na gravação, realizada por uma pessoa que estava dentro da igreja no momento da depilação das vaginas das mulheres, é possível ver claramente a atitude do sacerdote diante de toda a igreja.

Datada de outubro de 2020 no YouTube, a gravação repercute e viraliza de meses em meses, assim como acaba de acontecer, um ano após a postagem na plataforma de vídeos. Veja: