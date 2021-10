Vídeo: Polícia encontra esconderijo de drogas do tráfico em escola municipal

Bandidos que dominam o tráfico de drogas nas comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas transformaram um espaço do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Mestre Cartola em depósito de entorpecentes da quadrilha. O esconderijo foi descoberto na manhã desta segunda-feira (25/10).

Os sacos com o carregamento de drogas estavam acondicionados em tonéis, em uma espécie de porão de um dos prédio do endereço. A operação contou com homens do 16º BPM (Olaria) e do Comando de Operações Especiais (COE), mobilizados para retirar barricadas e localizar armas e entorpecentes.

