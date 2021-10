VÍDEO: policial surta, fica nu, atira contra chão e agride homem na Bahia

Um policial militar de 44 anos teve um surto psicótico em Feira de Santana (BA). Na manhã deste domingo (03), ele ficou nu em via pública, atirou contra o chão e chegou a agredir um morador local, segundo relatos de testemunhas postados nas redes sociais.

No vídeo que circula na internet, é possível ver o policial, que teve a sua identidade preservada, completamente nu, falando sozinho – coisas desconexas, aparentemente – e gesticulando com bastante raiva. Um homem disse que foi agredido pelo PM e mostrou a sua boca com ferimento.

