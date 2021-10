Viralizou tem festas de Flamengo e Galo, Corinthians em reação espetacular, beijos com e sem afeto

Aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o Dragão vencia por 1 a 0, o atacante completou para as redes em posição irregular.

Aos 24 do segundo, mais um empate frustrado. Bruno Melo marcou, mas o VAR mais uma vez flagrou Wellington Paulista impedido. No lance, o atacante teve uma participação secundária – esbarrou num defensor do Atlético-GO que pulou para tentar cortar o cruzamento. Como houve interferência, o gol foi anulado.

Após os dois gols anulados do Fortaleza, o Atlético-GO chegou ao segundo num lance em que os atletas jogaram contra o próprio time. Primeiro foi o meia João Paulo, do Atlético-GO, que afastou o cruzamento da área do Fortaleza ao invés de mandar para as redes. Depois, Matheus Vargas foi tentar dominar de cabeça e mandou nos pés de Baralhas, que acabou com a “confusão” mandando um foguete para as redes.

“Presentes” do VAR