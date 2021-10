“Você está fazendo um grande trabalho nessa secretaria”, diz Nicolau na inauguração da nova Seplag

Embalada pela banda da Polícia Militar, que deu um show executando musicas da atualidade, a inauguração da nova sede da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), foi um momento de muita comemoração. Os servidores mais antigos fizeram uma homenagem ao anfitrião, secretário Ricardo Brando, responsável pela modernização do novo espaço. E foi justamente esse ponto que o presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior destacou. O investimento de R$ 6,3 milhões transformou o ambiente no mais moderno prédio da gestão pública do Acre, que desde 2002 não passava por obras de intervenção.

“Desde o início do governo do Gladson, sempre conversei muito com os secretários para que aproveitassem o momento do governador para trabalhar e melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos. Ricardo, parabéns. Você está fazendo um grande trabalho nessa secretária. Esse espaço vai trazer mais conforto aos cidadãos que utilizam os serviços oferecidos e dignidade aos servidores do Estado que trabalham aqui”, enfatizou Nicolau.

Na nova sede da SEPLAG foi instalada a Sala de Acolhimento ao Servidor Público, espaço físico destinado ao novo serviço oferecido pela SEPLAG aos servidores públicos do Estado, que consiste em um atendimento diferenciado, humanizado, eficiente e desburocratizado. O serviço será prestado por uma equipe treinada pela secretaria nos moldes da política de atendimento do Estado, os mesmos utilizados nas unidades OCA.

Fotos: Assessoria