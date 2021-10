Voltaram a funcionar? WhatsApp, Instagram e Facebook retomam normalidade aos poucos

Depois de cerca de seis horas fora do ar, Facebook, WhatsApp e Instagram estão voltando a funcionar nesta segunda-feira (4). Testes realizados pela reportagem perceberam que algumas funções dos aplicativos estão voltando ao normal.

Em um dos celulares testados pela reportagem, o aplicativo do Instagram já funciona normalmente. O feed conseguiu ser atualizado e mensagens diretas foram enviadas. Em outros celulares, porém, o problema persiste.

No caso do WhatsApp, mensagens enviadas no momento da falha começaram a chegar, assim como as pendentes foram enviadas. Para trocar novas mensagens, porém, o sistema ainda falha bastante. Ligações também não estão funcionando. Já o Facebook conseguiu ser aberto no navegador, e o feed começou a atualizar.

A volta das três plataformas ainda é lenta e não foi oficialmente confirmada pelo Facebook. Em sua última atualização, feita por volta das 17h, o diretor de tecnologia da empresa havia dito que o problema estava sendo resolvido.

Esta notícia será atualizada conforme novas informações oficiais forem divulgadas.