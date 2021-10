Weverton na Europa? Goleiro acreano fala sobre possibilidade e revela onde quer encerrar a carreira

Titular absoluto do Palmeiras e frequentemente convocado para a seleção brasileira, Weverton é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Em entrevista no programa ‘Bem, Amigos!’, do SporTV, o camisa 21 do Verdão fez uma revelação sobre a chance de ir jogar na Europa.

“A gente sabe que temos grandes goleiros lá fora [Europa], inclusive brasileiros. Trabalho sempre para estar em alto nível, buscando meus objetivos. Eu, para ser sincero, nunca tive esse sonho na minha carreira, tive sim, o grande sonho de chegar à seleção brasileira, de chegar a um grande clube do futebol brasileiro, e hoje tenho esse sonho vivo em mim”, revelou o Weverton, no ‘Bem, Amigos!’.

O goleiro Weverton destacou que está muito feliz no Palmeiras e tem no clube o sonho de encerrar sua carreira.

“Nunca foi o meu sonho, prioridade na minha vida. Óbvio que, se aparece uma grande oportunidade, todo jogador quer ter essa experiência também, de competir em um futebol de altíssimo nível. Mas estou 100% satisfeito, e se na minha trajetória não tiver essa oportunidade, vou encerrar minha carreira, espero que no Palmeiras, muito feliz e muito realizado”, disse o goleiro, que está no Palmeiras desde 2018.