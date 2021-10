Whindersson mostra parte da cobertura em que mora e diz: “Não tenho essa grana toda”

Whindersson Nunes, de 26 anos, mostrou um pouco da cobertura em que está morando após o fim do noivado com Maria Lina Deggan, em São Paulo, em registros no Instagram nesta segunda-feira (11). O apartamento é um duplex e fica em um prédio alto, com direito a uma enorme janela, em que é possível ver a cidade.

O espaço conta também com um telão gigante, em que Whindersson assiste a seus clipes preferidos, e uma decoração sem muitos exageros.

Apesar da cobertura, entre outros imóveis, que possui, e até um jatinho particular, o humorista disse que não é tão rico quanto pensam. “Eu queria ter o dinheiro da fama de rico que eu tenho [risos]. Eu não tenho essa grana toda, não, galera. Eu gasto muito com minhas produções, tudo meu sou eu que banco, então eu trabalho muito e me organizo.

Vou começar a juntar mais hoje, depois de investir muito em mim. Eu sou vivido, já rodei o planeta trabalhando e turistando, tudo isso custa, aprendi o que tinha que aprender, o que o dinheiro podia me proporcionar. Quando ajudo em alguma situação, pode ter certeza que eu não estou dando só o que me resta, é do meu mesmo”, declarou.

Leia mais em QUEM, clique AQUI!