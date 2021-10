Zagueiro da Juventus critica saída de CR7: “Deveria ter ido mais cedo”

Quase três meses depois, a transferência do craque português Cristiano Ronaldo para o Manchester United ainda repercute na Itália. Em entrevista exclusiva ao canal de streaming DAZN, que irá ao ar no próximo dia 27, o zagueiro Giorgio Chiellini, da Juventus e da seleção italiana, comentou sobre a saída do atacante. Para ele, a transferência repentina, próxima ao fim da janela de negociações, prejudicou o início da temporada do clube de Turim.

“Ele saiu no dia 28 de agosto. Para nós, teria sido melhor se ele tivesse saído mais cedo, para podermos nos preparar melhor. Acabamos pagando por isso, tivemos um choque e perdemos alguns pontos nas primeiras rodadas. Se ele tivesse saído no dia 1º de agosto, teríamos tido tempo de nos preparar melhor e estaríamos prontos para começar o campeonato da melhor forma”, afirmou Chiellini.