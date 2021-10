“Zaray”: Empresária acreana lança marca de óculos em São Paulo

A empresária acreana Zayra Ayache lança sua primeira marca de óculos no Beauty Fashion Day, evento realizado anualmente no estado de São Paulo. A marca Zaray será mostrada em desfile no dia 3 de outubro, no Tênis Clube São Paulo, espaço tradicional na capital paulista.

Zayra, que agora ingressa na carreira de modelo pela Ellite Models, participa do lançamento da sua marca desfilando e como proprietária da marca. A empresária afirma que suas expectativas estão altas. “Eu estou muito feliz em ver a projeção da Zaray a nível nacional em um evento desse porte. Eu me enquadrei por ser uma modelo com proposta nova para o mercado e a agência me convidou para desfilar e ser parceira do evento”, conta.

A marca foi idealizada pela empresária em parceria com Thaina Matias, criadora do #CriaCoragem. De acordo com Zayra, a Zaray já passa credibilidade ao público e agora será lançada em um desfile. “Minha felicidade não cabe no peito!”, afirma.

A coleção chegou na Ótica Moderna, de propriedade da empresária, que conta que foi realizado uma prévia com fotos para divulgar a coleção “Primavera-Verão”, que será lançada na próxima segunda-feira (4).

O evento é realizado pela Agência Zambele e terá desfiles, coleções de moda e apresentações, além da participação da Bateria da Escola de Samba Unidos do Peruche.