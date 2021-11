16 celulares são apreendidos no presídio de Sena neste final de semana

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, conseguiram mais uma vez evitar a entrada de aparelhos celulares para os reeducandos. Da madrugada de sexta-feira passada até este domingo (21), foram apreendidos 16 celulares e 11 carregadores de bateria.

De acordo com informações, os objetos comunicadores foram lançados por cima da muralha, tática essa que é bastante utilizada pelos infratores.

O que chama a atenção é que, dentre as apreensões, há também celulares digitais em perfeito estado de uso. “Essa ação é importante porque evita que os reeducandos mantenham contato com quem está do lado de fora, podendo dá ordens com relação ao tráfico de drogas ou até mesmo crimes contra a vida”, comentou Francisco de Assis, Diretor do presídio de Sena.

Além dos celulares, um terçado fabricado artesanalmente também foi tirado de circulação.