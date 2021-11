9 concursos para quem quer ganhar acima de R$7 mil em 2022

A pouco menos de dois meses para o início do próximo ano, quem sonha com uma vaga no serviço público deve se preparar para seleções nacionais e estaduais, com ganhos iniciais atrativos.

Em tempos de Reforma Administrativa, pode parecer estranho pensar que o servidor público nem sempre é bem remunerado. Pois esta é uma realidade desta área, que, em sua maioria, tem vencimentos defasados e, por vezes, de no máximo quatro salários mínimos (R$4.769.60).

Por isso, iniciar na carreira pública, na área Administrativa ou Policial, com ganhos acima de R$7 mil é um diferencial. Confira abaixo os 9 concursos 2022, que contam com esses vencimentos atrativos!

CGU

Ao que tudo indica, o edital do concurso CGU não deve demorar muito para ser divulgado. No último dia 5, a Controladoria-Geral da União confirmou a Fundação Getulio Vargas (FGV) como organizadora.

Desta forma, o edital deve ser lançado ainda este ano. Ao todo, são esperadas 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor, de nível superior, e 75 para o posto de técnico, de nível médio.

O auditor contará com ganhos iniciais de R$19.197,06, enquanto o técnico terá um vencimento inicial de R$7.283,31. Os dois contarão com auxílio-alimentação de R$458, referente aos servidores federais. Dessa forma, a remuneração total será de:

Técnico: R$7.741,31

Auditor: R$19.655,06

Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis já recebe propostas de bancas para organização do seu concurso Ibama 2022.

Como prazo legal dado pelo Ministério da Economia, o edital precisa ser publicado até março de 2022. Mas há a expectativa para que o documento saia antes, já que os preparativos estão avançados.

Ao todo, foram autorizadas 568 vagas, sendo 432 para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. A remuneração inicial da carreira é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais oportunidades são para cargos de nível superior, sendo: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

ICMBio

Ainda na área Ambiental, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também recebe propostas de bancas para organização do seuconcurso ICMBiopara efetivos.

De acordo com a portaria que concedeu o aval, o edital precisa ser divulgado até 6 de março de 2022. É possível, no entanto, que esse prazo seja encurtado, com chances de as regras da seleção serem divulgadas ainda em 2021.

Ao todo, estão autorizadas 171 vagas, sendo 110 oportunidades para técnico ambiental, de nível médio. O salário inicial neste caso será de R$4.063,34.

As outras 61 vagas serão para o cargo de analista ambiental, de nível superior. Neste caso, as remunerações podem chegar a R$8.547,64.

Senado

As 40 vagas para o concurso do Senado Federal estão mantidas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022, apresentado pelo Governo em agosto deste ano.

Desta forma, a realização do concurso se mantém. Vale lembrar que, em 2019, a presidência do Senado autorizou a seleção para 40 vagas. Na época, uma comissão foi formada. Porém, com o avanço da pandemia da Covid-19 no país, em agosto de 2020, o Senado suspendeu a equipe.

Caso ocorra, a seleção possui vagas previstas para os cargos de policial legislativo, advogado e analista legislativo (diversas especialidades), com ganhos iniciais que podem chegar a R$34.443,96. Confira a tabela!

Carreiras Vencimento Auxílio-alimentação Remuneração total Policial R$19.427,79 R$982,28 R$20.410,07 Analista R$25.897,76 R$982,28 R$26.880,04 Advogado R$33.461,68 R$982,28 R$34.443,96

Receita Federal

A autorização do concurso Receita Federal ainda está em estudo. O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais já adiantou que mantém o objetivo de nomear, até junho de 2022, os aprovados.

Para isso, o aval precisa ser dado pelo Ministério da Economia. O ofício que pede um novo concurso Receita Federal foi confirmado em abril e visa preencher 699 vagas, nas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

Entre os atrativos do concurso estão a remuneração e os benefícios. Atualmente, os ganhos iniciais para o fiscal são de R$21.487,09, já com o auxílio-alimentação de R$458.

INSS

Outro concurso que aguarda autorização do Ministério da Economia é o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Se aprovado, os vencimentos podem chegar a R$8.357,07.

No momento, o pedido de concurso INSS está em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos e áreas:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Concursos estaduais oferecem ganhos acima de R$7 mil

Entre os concursos estaduais iminentes e com ganhos acima de R$7 mil, os destaques são para dois editais da área Policial, sendo eles: Polícia Civil do Amazonas e Polícia Civil de São Paulo.

Em ambos os casos, as bancas já estão definidas e os editais podem ser publicados a qualquer momento. Confira os detalhes!

PC SP

O extrato de contrato entre a Fundação Vunesp e o Governo de São Paulo, tendo a organização do concurso PC SP como objeto, foi publicado no último dia 9. Desta forma, o edital pode ser divulgado a qualquer momento.

Ao todo, estão confirmadas 2.939 vagas, com ganhos iniciais que podem superar os R$10 mil. Confira os cargos e salários previstos!

CARGO REQUISITO VAGAS SALÁRIOS Delegado de polícia Nível superior em Direito e experiência de dois anos 250 R$10.382,48 Médico legista Nível superior em Medicina e CNH B ou superior 189 R$8.699,94 Escrivão de polícia Nível superior em qualquer área e CNH B ou superior 1.600 R$3.931,18 Investigador de polícia Nível superior em qualquer área e CNH B ou superior 900 R$3.931,18

PC AM

Na Polícia Civil do Amazonas, o edital está previsto para este mês de novembro, por meio da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao todo, são esperadas 362 vagas, em cargos de nível superior, sendo eles:

delegado (62 vagas);

escrivão (62);

investigador (200); e

perito (38).

No caso do perito, serão contempladas as áreas Criminal (27), Legista (oito) e Odontolegista (três).

Os aprovados no concurso terão ganhos de R$11.281,26 (investigador e escrivão), R$16.237,85 (perito) e R$20.449,05 (delegado).