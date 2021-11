“92% do AC é Flamengo” diz Gladson; veja palpite do placar de final da Libertadores

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Em conversa com este colunista na manhã deste sábado (27), o governador do Acre, Gladson Cameli revelou seu palpite para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, que acontece neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. De acordo com Gladson, o seu time de coração, Flamengo é o grande campeão da Libertadores 2021. Gladson cravou o placar de: Flamengo 3 x 2 Palmeiras.

Cameli ainda comentou sobre pesquisa realizada no Acre: “92% da população do Acre é flamenguista, eu tenho pesquisa”. Gladson revelou ao ContilNet que assisti ao jogo na casa do Secretário da Segov, Alisson Bestene.