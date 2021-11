A amizade entre Messi e Neymar “subiu no telhado”, diz TV espanhola

Neymar foi certamente um dos maiores responsáveis pela ida de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain. Quando acabou a Copa América, com a Argentina derrotando o Brasil na grande final, uma das imagens mais marcantes foi o abraço entre os dois jogadores. Um abraço demorado e cheio de sussurros.

Ali, Neymar teria convencido Messi a aceitar a proposta do PSG. Poucos dias depois, a contratação foi consumada e o time francês montou o que seria o “ataque dos sonhos”, com Neymar, Messi e Mbappé.

Acontece que, na prática, as coisas não estão funcionando exatamente como planejado. A derrota do PSG para o Manchester City na última quarta-feira (24/11), em jogo da Champions League, lançou muitas dúvidas na torcida, na diretoria e principalmente na mídia sobre a efetividade de um time com três homens ofensivos.

Já tentaram colocar a culpa em Mauricio Pochettino, o técnico argentino que não tem se mostrado um bom “gestor de galácticos”. Para a maioria dos comentaristas europeus, é difícil fazer a equipe funcionar defensivamente.

Mas o pior de tudo é que, segundo o jornalista Xavi Torres garantiu no programa Onze, do Esport3, Messi e Neymar não têm mais a mesma relação . Já não mais mais tão amigos como na época do Barcelona.

“No vestiário, Messi e Neymar não têm mais tanta química. A família de Messi não está tão confortável, Antonella é vista muito em visitas a Barcelona. Isso é uma indicação clara de que nem tudo no PSG é um conto de fadas, longe disso”, afirmou Xavi Torres.