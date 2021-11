“A esquerda torce e trabalha para o atraso do Acre”, dispara Bittar sobre emendas suspensas pelo STF

O senador Marcio Bittar voltou a usar suas redes sociais nesta sexta-feira (12) para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua maioria, de suspender o pagamento de emendas pelo relator do orçamento.

SAIBA MAIS: Petistas no Acre comemoram possibilidade de suspensão da emenda de relator; entenda a medida

De acordo com o político, o bloqueio pode fazer com que o Acre perca até R$ 1 bilhão em obras importantes.

No vídeo divulgado, Marcio criticou a esquerda e disse que o grupo torce e trabalha para o atraso do Acre.

VEJA TAMBÉM: “Me surpreendo com silêncio dos nossos”, diz Bittar sobre decisão do STF de suspender emendas do relator

“O que está em jogo, com essa decisão, é a possibilidade de deixarmos de receber em torno de R$ 1 bilhão. Um estado tão pobre como o nosso. Eu fui relator do orçamento deste ano e coloquei recursos na BR-364, para não interromper o nosso trânsito, nos projetos do Anel Viário de Rio Branco e da construção dos viadutos, etc.”, explicou o senador.

“São recursos para os 22 municípios do Acre, que se não conseguirmos garantir, vão fazer muita falta. Me estranha ver alguns comemorando, como se fosse ruim para mim. Isso não muda em nada a minha vida, mas fará muita falta ao nosso Estado”, continuou.

Bittar disse que o Executivo está dialogando com o Congresso e o Supremo Tribunal para resolver a equação.