Abertas as inscrições para Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no Acre

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE) chega à sua 11ª edição este ano. O objetivo é reconhecer prefeitos, de todo o país, que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e desenvolvimento dos pequenos negócios do município. As inscrições estarão abertas até fevereiro de 2022.

Para promover o desenvolvimento municipal, o prefeito empreendedor deve dar atenção especial aos pequenos negócios, pois são eles que geram emprego, renda e arrecadação. Eles refletem as vocações locais, retém a riqueza no município e garantem a qualidade de vida para a população.

INSCRIÇÕES

O prefeito empreendedor constrói conexões com os pequenos negócios e promove um ambiente favorável para o seu crescimento e competitividade, e será sempre o protagonista do desenvolvimento de seu município.

No Acre, no dia 22 de novembro, os prefeitos e equipes técnicas são convidados a se reunir online com a equipe do Sebrae, para conhecerem mais detalhes sobre o programa. No período de 29 de novembro a 3 de dezembro, o consultor do Sebrae Nacional, Sandro Salvatore Gialanzza, estará no estado para auxiliar os municípios na identificação dos projetos que possam participar.

Os prefeitos acreanos podem inscrever projetos nas seguintes categorias: Desburocratização, Sala do empreendedor, Empreendedorismo da escola, Governança regional e cooperação intermunicipal, Compras governamentais, Marketing territorial e setores econômicos, Inovação e sustentabilidade, e Cidade Empreendedora região Norte.

De acordo com Miriam Paiva, gestora do PSPE no Acre, as orientações de Gialanzza serão cruciais para a participação dos prefeitos. “O apoio do consultor ajudou outros municípios a vencerem, o olhar que ele tem vai ajudar as equipes a trabalharem as ações do município e realmente fazer projetos que impactem na vida dos pequenos empresários, que é a nossa proposta”.

Os projetos têm como foco os pequenos negócios formais ou em processo de formalização, individuais ou organizados em consórcios e associações, podendo ser de qualquer setor econômico e localizados em áreas urbanas e rurais.

