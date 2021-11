Abstenções de votos chegaram a 33% nas eleições da OAB; veja total de votos de cada chapa

Com o total de 802 votos, o advogado Rodrigo Aiache foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) para o triênio de 2022/2024, na noite de sexta-feira (19). 1.516 advogados votaram em seções espalhadas por nove municípios. As abstenções chegaram a 736, que equivale a 33,10% dos profissionais que estavam aptos a votar.

Veja como cada chapa foi votada nas sessões:

Aiache liderou a chapa “Muitas vozes, uma só OAB”. Com a vitória nas eleições, vai suceder o advogado Erick Venâncio, atual presidente da Ordem, que ficou em segundo lugar pela chapa “Uma Ordem para Todos” com 690 votos. No interior, a chapa 10 recebeu 90 votos, contra 63 da chapa 7.

A nova diretoria que acompanhará Aiache na missão do próximo triênio é composta por Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues de Souza (vice-presidente), Thalles Vinícius de Souza Sales (secretário-geral), Ana Caroliny Silva Afonso Cabral (secretária-adjunta) e Carlos Vinicius Lopes Lamas (tesoureiro).

Subseção

Com 49 votos válidos, a Subseção Vale do Juruá elegeu para o triênio 2022/2024 a chapa “Uma Ordem para Todos”, sob a liderança de Ocilene Alencar e Marcus Paulo. A gestão dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Núbia Sales, atual presidente da única subseção do estado.

A chapa 7, “Muitas Vozes, uma só OAB Juruá”, adversária no pleito eleitoral, obteve 42 votos. Houve apenas um voto nulo, nenhum voto branco e 13 abstenções.