AC aguarda chegada de imunizantes para aplicar dose de reforço em que tomou vacina da Janssen

O Ministério da Saúde (MS) autorizou na última quinta-feira (25), por meio de uma nota técnica, a aplicação da segunda dose da Janssen contra a covid-19. O documento chegou à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) na sexta-feira (26).

O fato é que a pasta no Acre ainda aguarda a chegada dos imunizantes, de acordo com a secretária Paula Mariano.

A recomendação é de que os brasileiros já imunizados com a fórmula recebam como reforço uma dose igual à primeira no intervalo de no mínimo 2 meses e no máximo 6.

“Chegou a nota na sexta, mas a vacina ainda não chegou. Eles [do Ministério da Saúde] estão programando o envio”, explicou a gestora.

Mariano garantiu que a população será informada pela Sesacre sobre a chegada dos imunizantes e o início da aplicação da segunda dose em todo o Estado.

A nota destaca também que o intervalo entre as doses poderá variar, dependendo do “cenário epidemiológico local”.

A exceção da vacinação homóloga da Janssen contra a covid-19 será para gestantes. “Informamos que mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas deverão utilizar como dose de reforço o Imunizante Pfizer”, continua.

No Acre, até esta segunda, pouco mais de 12 mil pessoas foram vacinadas com a dose única.