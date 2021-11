AC apresenta maior redução no número de assassinatos no país em 2021, aponta Monitor da Violência

O Acre apresentou a maior redução de assassinatos do Brasil no período de janeiro a setembro de 2021. Os números divulgados pelo Monitor da Violência mostram que a queda foi de 29,7%, colocando o estado em primeiro lugar no ranking.

O infográfico, realizado anualmente com base em dados dos 26 estados e do Distrito Federal (DF), foi colocado em comparação com 2020. No cenário nacional, a redução foi de 4,7% no número de homicídios.

Já no estado, em termos gerais, foram 154 crimes violentos ocorridos em 2021. Em comparação com 2020, a redução foi de 61, já que o ano em questão registrou 215 homicídios.

NATUREZA DOS CRIMES

Com relação aos crimes em específico, tais como os homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), de janeiro a setembro deste ano foram 147 registros, tendo março com o maior número (27) e setembro com o menor (8).

Os latrocínios, por sua vez, o Acre registrou seis crimes desta natureza. Já as lesões corporais seguidas de morte, foram notificadas uma morte.

À pesquisa, o secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, atribuiu a redução dos crimes às operações integradas das forças de segurança estadual e federal.

“Nós, do sistema estadual de segurança pública, creditamos a esses três fatores – retomada da disciplina nos presídios, aumento de recursos (humanos, financeiros e logísticos) para o combate na fronteira e integração das forças – que integram a estratégia, como responsável por essa redução contínua dos registros de mortes violentas no território acreano”, falou.