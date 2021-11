AC sai da última posição para a penúltima em ranking de competitividade dos Estados; confira os índices

O Ranking de Competitividade dos Estados de 2021 colocou o Acre em penúltima posição entre todos as unidades do Brasil, em estudo divulgado nesta última semana.

A metodologia avalia índices como inovação, potencial de mercado, eficiência da máquina pública, sustentabilidade ambiental, educação, solidez fiscal, capital humano, segurança pública e infraestrutura.

São Paulo assume a primeira posição. Roraima, na região Norte, ficou em último.

“A ferramenta já conhecida e de grande relevância, que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão”, diz um trecho do estudo.

O Acre melhorou o seu cenário em relação ao ano passado, quando ficou em última posição. Quando avaliados os potenciais do Estado, sua colocação é a 12ª em segurança pública; 12ª em capital humano; 13ª em potencial de mercado; 20ª em solidez fiscal; 22ª em eficiência da máquina pública, inovação e educação.

Os maiores desafios maiores da unidade são infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental. No último quesito, o Estado avançou duas posições em comparação ao ano passado.

O Ranking de Competitividade dos Estados é a primeira iniciativa do país a avaliar entes subnacionais do país a partir da adequação dos indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e suas 169 metas (ONU, 2015), bem como critérios ESG (environmental, social and governance) chancelados pela União Europeia (EU, 2020).