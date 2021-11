Ação conjunta resulta na prisão de acusado de assaltos com arma de fogo na fronteira

Uma operação onde contou com guarnições do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, Polícia e Militar de Brasiléia, resultou na prisão de um homem que estaria praticando assaltos na cidade de Cobija, lado boliviano, na companhia de um comparsa e estavam fugindo para o lado brasileiro.

Com informações que poderiam usar o rio Acre como fuga, nas proximidades do porto da catraia, que dá acesso ao Bairro Leonardo Barbosa. Enquanto isso, uma equipe da Polícia Nacional Boliviana, tentava capturar os mesmos suspeitos no lado boliviano.

Após montar campana na região e na escuridão do barranco, os policiais perceberam que um indivíduo surgia pelo meio do mato, após sair de dentro do rio. O mesmo foi abordado e passou por revista, sendo localizado consigo, um revólver calibre 22 municiado.

Foi quando os policiais também souberam que o comparsa teria tomado outro rumo para fugir das autoridades e teria jogado sua arma em algum lugar próximo ao rio. Em contato com as autoridades do lado boliviano, ficaram sabendo que teriam roubado televisores, celulares das vítimas e haviam escondidos para depois fugir.

As vitimas foram orientadas para procurar a delegacia no lado brasileiro para registrar o Boletim de Ocorrência e tentar recuperar seus pertences. O caso está registrado na delegacia e depois encaminhado ao judiciário da Comarca.