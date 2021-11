Acre recebe mais de R$ 28 milhões do Ministério da Justiça para investir em Segurança Pública

“Procuramos atender todas as unidades de forma igualitária. Ressalto que esses recursos são suplementares ao que cada estado deve investir para garantir uma segurança pública de qualidade. O compromisso do governo federal é valorizar os agentes e fortalecer as instituições”, disse o ministro Anderson Torres em entrevista à Agência Brasil.

O Acre será beneficiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com um investimento que deve ser feito na valorização de profissionais e no fortalecimento das instituições.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!