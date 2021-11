Acre receberá investimento de R$ 212 milhões no próximo ano, diz Petecão

Está previsto para o próximo ano, o investimento de R$ 212 milhões em diversos setores da infraestrutura do Acre. O anúncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão (PSD), atual coordenador da bancada federal do estado.

Segundo Petecão, o valor apresentado pela bancada constará na Lei Orçamentária Anual da União (LOA), que será aprovada ainda neste ano.

Composta por oito deputados e três senadores, a bancada federal acreana definiu as ações prioritárias de infraestrutura do estado. Com isso, o valor alocado pelos parlamentares será direcionado para a construção de novas obras, aquisição de equipamentos, educação superior e na retomada de obras inacabadas, como creches e escolas.

Ponte de Rodrigues Alves

Elencada como uma das prioridades, a bancada destinou R$ 12 milhões para a construção da ponte no município de Rodrigues Alves. Além disso, está previsto R$ 8 milhões para a execução da obra do aeródromo de Santa Rosa do Purus, que será reformada pelo Exército Brasileiro.

Cabe ressaltar que os R$ 212 milhões apresentados pela bancada são categorizados como Emendas Impositivas, o que significa que o governo federal tem a obrigação de executar o valor no próximo ano. No entanto, além disso, a bancada destinou mais R$ 200 milhões referente a Emendas Não Impositivas, do qual o recurso pode sofrer cortes e adequação durante a análise na LOA no Congresso.

Ainda sobre a Emenda Não Impositiva, a bancada do Acre informa que tem pleno conhecimento de que o valor pode não ser executado da forma como o planejado. Mas, asseguram que esse valor pode ser negociado junto à Comissão de Orçamento para a aprovação de valores adicionais às emendas.

O senador Sérgio Petecão defendeu que as emendas são essenciais para o Acre. Segundo ele, a bancada federal em Brasília é unida e consegue realizar conquistas em razão da mobilização de todos os parlamentares, que não medem esforços para levarem o maior número de investimentos para todo o Acre.