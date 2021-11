Acre registra quase 5 mil faltantes no primeiro dia do Enem 2021; estado está no ranking nacional de abstenções

O Acre registrou, aproximadamente, 4,9 mil faltantes nas provas impressas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrido no último domingo (21). Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) em coletiva de imprensa realizada após o término da aplicação das provas.

Este montante, que corresponde a 28% do total de inscritos, que foi de 17.608, não compareceram aos locais de prova em 17 municípios do estado e, portanto, estão eliminados da edição de 2021. As provas aplicadas neste dia foram de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação, com o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

Ainda segundo o levantamento preliminar feito em todo o país, do top 10 de estados que mais registraram abstenções, sete são da região Norte, ou seja, todos os estados estão inclusos: Amazonas, Roraima, Rondônia, Goiás, Amapá, Ceará, Acre, Mato Grosso, Pará, Tocantins.

Apesar de o estado figurar no top 10 de abstenções do primeiro dia de provas, o número registrado de faltosos é menor que o do Enem 2020, realizada em janeiro deste ano em decorrência dos desdobramentos causados pela pandemia de Covid-19. Na ocasião, o Acre registrou o percentual de 51,5% de ausentes no primeiro dia, correspondente a mais de 20 mil candidatos.

ENEM DIGITAL

Com relação ao Enem Digital em 2021, que foi aplicado no mesmo dia, o número de pessoas que deixaram de ir foi ainda maior que o impresso deste ano: 43,5%, correspondente a 334 candidatos dos 768 inscritos.

Contudo, este percentual, se comparado à edição anterior, também apresentou baixa. No Enem ocorrido em 2020, mais de 65% dos inscritos faltaram.

SEGUNDO DIA DE PROVAS

O segundo dia do Enem ocorre no próximo domingo (28), com abertura dos portões às 10h e fechamento às 11h, ambos em horário local. As provas a serem aplicadas são ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, com duração total de 4h30 de prova.

REAPLICAÇÃO

Vale ressaltar que os faltosos no primeiro dia, ou seja, os quase 5 mil candidatos, não estão aptos a realizarem o segundo dia. Para quem faltou por motivos de doença, é preciso realizar pedido de reaplicação de prova entre os dias 29 de novembro a 03 de dezembro. No ato da solicitação, é preciso anexar comprovante médico que comprove a condição de saúde.

Os dias de reaplicação das provas serão em 09 e 16 de janeiro de 2022. O público-alvo é tanto para quem comprovou falta por motivo de doença. como para os quase 2 mil candidatos que se inscreveram após liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou reabertura para os isentos em 2020 que faltaram a edição do corrente ano. Nos mesmos dias, ocorrerá o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).