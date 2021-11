Acreana faz ensaio sensual na Avenida Paulista para comemorar 50 mil seguidores: “Estava sensual, nua e ousada”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Moradora do bairro do 15 no Acre, Chayenne Crystine deixou o estado em 2017 para morar em São Paulo. Rainha do Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico, bloco do seu bairro no estado natal, a acreana retorna em 2022 para brilhar na frente da bateria do bloco acreano.

Formada em Educação Física e pós-graduada em Libras, hoje a acreana atua em São Paulo como personal trainer e empresária comandando sua empresa RC Plano de Saúde.

Chayenne ultrapassou a marca de 51 mil seguidores no Instagram, e para comemorar a conexão com seus seguidores, a acreana fez um ensaio inédito na Avenida Paulista. Questionada sobre o número de pessoas acompanhando sua rotina, a acreana mostrou surpresa: “Nunca imaginei chegar tão longe como cheguei”, comentou.

Usando apenas transparências, um body sensual e fitas adesivas na auréola do peito, a acreana foi clicada na Avenida Paulista – SP, e antecipou os cliques com exclusividade ao ContilNet.“Estava toda transparente”, contou sobre seu look.

O seu look teve inspiração em sua diva, a cantora Anitta. “Sou muito fã de Anitta. Porque ela é muito ousada e eu também sou muito ousada, não ligo para o que o povo fala ao meu respeito.

A acreana ainda comentou que todo o ensaio contou com o apoio do esposo, dos filhos e amigas que ajudaram no staff na Paulista. “Sem eles eu não tinha conseguido. Uma ajeita o cabelo, outro a maquiagem, ajeita o body pra cá, tapa a bunda, traz água, a equipe e toda produção foi babadeira. Fazer um ensaio fotográfico na Avenida Paulista cheia de gente não é fácil”, comentou.

Chayenne é destaque no Carnaval de São Paulo, onde brilha como destaque oficial da Escola de Samba Pérola Negra e Musa da Leandro de Itaquera. No ano de 2022, a acreana contou a este colunista que abre mão da avenida para viver um sonho de antigo. Chay vai curtir toda energia do carnaval da Bahia. “Tenho muitas propostas para 2022, Dragão da Real, Vai- Vai entre outras, só que eu preciso realizar meu sonho de passar o carnaval na Bahia, e já estou toda programada. Na segunda-feira de carnaval eu embarco para o Acre onde desfilo na terça-feira pelo bloco do meu bairro 15”, o Unidos do Fuxico, contou.

