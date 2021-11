Acreana que estava grávida é socorrida por helicóptero, mas recebe diagnóstico de abortamento antes de pouso

O governo do Acre, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas do (Ciopaer), estrutura da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tem oferecido relevante apoio no resgate de pacientes e outras emergências no interior do estado.

São vítimas de acidentes ou de enfermidades graves, que necessitam de socorro rápido na luta pela vida, por isso as equipes do Ciopaer estão sempre preparadas para o deslocamento destas pessoas quando não há o atendimento médico específico do qual precisam em suas localidades. Com o apoio do Samu, esses pacientes são socorridos e vidas são salvas graças à eficiência do trabalho em conjunto.

Na segunda-feira, 16, uma mulher de 23 anos, grávida, que estava com complicações na gestação foi levada de Porto Walter para atendimento especializado em Cruzeiro do Sul. De barco a viagem duraria cerca de 7 horas, contudo, com apoio do Ciopaer, durou aproximadamente 20 minutos. Milena Thaís Barros recebeu o atendimento médico e diagnóstico de abortamento em curso. Seu quadro é estável.

Roger Campos, copiloto que participou da ação, destaca que o uso das aeronaves diminui as distâncias entre os municípios do estado: “Nossa intenção é atender todos os municípios, o governo atende melhor o cidadão, acho que essa é a nossa importância aqui no vale do Juruá”, pontuou.