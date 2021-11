Acreano assume diretoria de Federação Médica Brasileira  

O alergista, imunologista, pediatra e diretor do Sindicato dos Médicos do Acre, Guilherme Augusto Pulici, assume no dia 27 de novembro, o cargo de Secretário Geral Adjunto da Federação Médica Brasileira (FMB), entidade que representa mais de 400 mil médicos no Brasil

A FMB que na presidência o médico Tadeu Calheiros, de Pernambuco, totaliza 19 sindicatos filiados, que têm como pautas conjuntas a luta pela valorização do trabalho e da carreira médica, melhorias na qualidade da assistência médica público e privada, busca por políticas de qualificação na formação de médicos no país, e gestão em saúde pública efetiva.

“A participação do Acre é no sentido de fortalecer o movimento médico nacional e construir a carreira de médico do SUS”, afirma Guilherme que há 10 anos se dedica na representação dos médicos.

São filiados à FMB os sindicatos do Acre, Alagoas, Anápolis, Amapá, Amazonas, Grande ABC, Campinas, Ceará, Criciúma, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Tocantins e Sorocaba (SP).