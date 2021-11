Acreano que conseguiu namorada de forma inusitada, anuncia término em menos de 24 horas

O jovem Almeida Barcio, um acreano de 25 anos, que trabalha como trader financeiro, acabou viralizando nas redes sociais após fazer uma publicação em busca de uma namorada “postiça” para as festividades de fim de ano.

Na postagem, o homem garante salão, manicure, pedicure, cílios, make e até motorista para buscar e deixar a “namorada” em casa. O que surpreendeu a muitos foi que 24hrs depois Almeida encontrou uma namorada.

Na manhã desta quarta-feira (17), o jovem usou sua conta no Instagram, para anunciar o término do relacionamento. Em menos de 24 horas após o início, o término foi anunciado. Em seus stores, Almeida disse que convidou a mulher para almoçar em sua casa, ela teria informado que não iria, pois, ele seria de família humilde.

“Pessoal, eu vou compartilhar minha tristeza com vocês. Esta mulher que eu estava conhecendo, eu achava que ela era 10/10, na verdade é 0/0. Ela me criticou muito. Hoje convidei ela para um almoço aqui em casa com minha família, a mulher disse que eu sou muito criança, afirmou que não dávamos certo, falou ainda que sou de família humilde e estava buscando um homem que bancasse ela, e finalizou dizendo que eu não tinha condições de bancá-la”, disse o jovem no vídeo.

O jovem no vídeo, aparece com cara de abatido e abalado, não está acreditando na situação, pois, horas antes havia feito declarações em suas redes sociais, informando que havia encontrado o amor de sua vida e que brevemente revelaria o nome.