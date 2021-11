Acreano Weverton chega aos 200 jogos pelo Palmeiras e 100 partidas sem sofrer gols: “Renuncio muitas coisas para viver um sonho”

O goleiro acreano Weverton Pereira chegou à marca de 200 partidas com a camisa do Palmeiras, onde atua desde 2018. Deste número impressionante, há outro: 100 partidas sem sofrer gols. Em entrevista ao site Gazeta esportiva, o acreano falou sobre sua trajetória vitoriosa, mas lembrou que não foi de graça: “Muito esforço e dedicação”, pontuou. A marca foi atingida no último domingo, quando o Palmeiras venceu o Santos por 2 x 0.

“O sentimento é de gratidão. Todo esforço é recompensado, todo dia de trabalho e suor. Quem me conhece bem sabe que sou um cara que deixo muitas coisas para trás para me dedicar. Nos pós-jogos, às vezes estou aqui treinando cansado, sem dormir, mas venho para ganhar algo e me preparar para o próximo jogo. Quando atinjo uma marca dessa, é como se todo o esforço valesse a pena. Não só pelos 200 jogos, sair sem sofrer gols em metade deles me deixa muito orgulhoso”, disse o goleiro na entrevista.

Weverton falou do apoio que tem da esposa, Jaqueline Maoski, com quem tem uma filha. “Eu falo para a minha esposa que chegou uma época da minha vida que preciso de muita paciência dela, porque terão dias que ela vai querer jantar e eu vou querer ficar em casa, descansando, fazendo uma botinha, vendo um jogo do adversário. Isso é sacrifício, isso é renúncia, faz a gente chegar. Às vezes, as pessoas acham que essa vida é fácil, mas eu renuncio muitas coisas para viver um sonho”, pontuou o arqueiro.

O craque acreano reconheceu a estrutura do time alviverede para que ele se tornasse um dos melhores goleiros da atualidade.

“Eu vivo esse momento de auge da minha jornada, como profissional e pessoa. O amadurecimento faz com que a performance se eleve cada vez mais. Uma coisa que acrescentou muito na minha vida foi a estrutura que o Palmeiras oferece para você desempenhar o melhor futebol. Aqui, temos tudo. Quem aproveita, cresce. Eu melhorei minha parte física, meu percentual de gordura. Melhorei minha parte mental, melhorei como goleiro. Entender que era goleiro de uma grande equipe e precisava fazer diferença. Isso se reflete dentro de campo”, finalizou Weverton.