Acusado de assassinar professor senta no banco de réus nesta quinta

Sentará no banco de réus da Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco, nesta quinta-feira (11), o acusado pelo assassinato do professor José Augusto de Freitas, degolado aos 56 anos de idade, em setembro de 2019, em sua casa, no Belo Jardim. O acusado é Raimundo Alventino da Silva, com 27 anos de idade.

A Polícia Civil chegou a prender o suspeito em dezembro de 2019, porém, ele foi solto após cumprir sua pena temporária em regime fechado. O preso foi conduzido à delegacia e deve ser levado ao presídio.

O corpo do professor José Augusto de Freitas foi encontrado dentro da casa onde morava no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco, sem roupas. O criminoso usou uma faca para degolar o professor.