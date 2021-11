Acusado pela morte de “Cartolinha” é absolvido; veja decisão da Justiça

A juíza Marha Manassi, da Vara de Delitos, Roubos e Extorsão da Comarca de Rio Branco, absolveu, em decisão monocrática, o principal suspeito pelo assassinato do conselheiro do Rio Branco Futebol Clube, Antônio Francisco do Nascimento, conhecido por “Cartolinha”, então com 61 anos. Ele morava na região do Belo Jardim, no Segundo Distrito da Capital Rio Branco.

“Cartolinha” foi encontrado morto dentro de casa. O suspeito é Jamerson Do Nascimento Paula, o qual, embora tenha admitido furtos anteriores à casa da vítima, disse que, no dia de sua morte, não participou do crime. A absolvição do acusado está publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) nesta terça-feira (9).

A juíza Marha Manassi disse, em sua sentença, que é possível que o acusado tenha sido o criminoso que invadiu a casa da vitima, mas afirmou que no inquérito faltou provas robustas capazes de ensejar uma condenação. O delegado Marcos Cabral, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), foi o responsável pela investigação cujo inquérito foi desqualificado pela juíza.

“Cartolinha” foi diretor e conselheiro do mais antigo clube de futebol do Acre. O quarto onde vítima foi achada estava revirado e veículo de sua propriedade foi encontrado abandonado em rua de Rio Branco.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deve recorrer da decisão da juíza e pedir um novo julgamento. O crime de latrocínio não é julgado por um conselho de sentença e sim por apenas um magistrado.