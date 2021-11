Acusados de matar grávida de 7 meses para roubar bebê são julgados no Amazonas

Teve início nesta quarta-feira (10) o julgamento dos réus Alex da Silva Carvalho e Joelma Keila Santana da Silva no município de São Sebastião do Uatumã, a 246 quilômetros de Manaus. A dupla é acusada de matar a jovem Karoline do Canto Silva, de 20 anos, que estava grávida de 7 meses, para roubar o seu bebê.