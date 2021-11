Adolescente morre eletrocutado em arame energizado em Rio Branco

O adolescente Mailson Nascimento da Silva, de 13 anos, conhecido como “Mamar”, morreu vítima de uma descarga elétrica na manhã deste domingo (21), em uma residência na região do Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, na noite de sábado (20), o tio do adolescente ligou um fio que fornece energia para a cerca de arame ao redor de toda residência com a carga de 110 volts e esqueceu o fio ligado. O tio teria chamado o sobrinho Mailson para realizar um trabalho na casa e, quando o jovem chegou na residência, colocou a mão na cerca e recebeu uma descarga elétrica, morrendo na hora.

Ao ver o sobrinho recebendo a descarga elétrica, o tio correu e desligou o fio, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e depois de 45 minutos tentando reanimar a vítima, só pode atestar a morte de Mailson.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O tio de Mailson foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Familiares da vítima ainda ameaçaram membros da imprensa e tentaram intimidar os profissionais da comunicação para não divulgarem matéria sobre o caso. O irmão de Mailson ainda tentou procurar uma arma de fogo para ameaçar os jornalistas que cobriam o fato. Os militares do 2° Batalhão cumpriram o direito constitucional de liberdade de imprensa e restabeleceram a ordem pública, e aguardaram o homem, mas ele não apareceu mais no local.

Após a perícia, o corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).