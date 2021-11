Adote uma carta: quase 2 mil crianças carentes enviam pedidos de presente aos Correios no Acre

A assessoria também informou à reportagem do ContilNet que muitas crianças autistas têm enviado cartas pedindo brinquedos de cores e formatos iguais que, inclusive, auxiliam no trabalho com as estereotipias (repetições e rituais que podem ser linguísticos, motores e até de postura) que caracterizam o transtorno.

De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios, mais de 1.500 cartinhas estão disponíveis no órgão.

Há mais de 30 anos no Brasil, a iniciativa recebe cartinhas da comunidade civil e escolar que são disponibilizadas para padrinhos e madrinhas interessados em presentear os pequenos. Muitos chegam a pedir cesta básica, brinquedo e até frango para fazer uma ceia com a família.

A campanha de Natal “Papai Noel dos Correios 2021” iniciou no último dia 19 de novembro e pretende presentear centenas de crianças carentes até o fim do ano em todo o Acre.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!