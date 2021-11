Adriane Galisteu, na Record, ganhará mais do que Tadeu Schmidt no BBB, da Globo; saiba tudo

Uma das coisas que mais gera curiosidade no público, são os salários dos famosos, principalmente apresentadores. Adriane e Galisteu e Tadeu Schmidt, ambos novos apresentadores de realities, respectivamente na Record e Globo, são os alvos da vez.

No entanto, vamos relembrar como tudo aconteceu. Marcos Mion, que apresentava A Fazenda, saiu da Record com o intuito de ir para a Globo. Sendo assim, a emissora paulista optou por colocar Adriane Galisteu à frente da atração. E bom, está dando muito certo. Desse modo, de acordo com informações do Observatório da TV, o salário da loira é cerca de meio milhão de reais.

No entanto, vale ressaltar ainda que esse valor pode aumentar, até triplicar, por conta das publicidades que ela faz. Mas, Tadeu Schmidt está cotado para receber bem menos. O que não faz sentido, já que a Globo é muito maior que a Record quando o assunto é audiência.

Bom, agora que sabemos a história de Adriane Galisteu à frente de A Fazenda, é a vez de falar sobre como Tadeu Schmidt chegou no BBB. Após Pedro Bial, quem assumiu o comando do reality, foi Tiago Leifert.

Adriane Galisteu ganha R$ 100 mil a mais

Todavia, após seis temporadas, ele decidiu deixar a emissora. O aviso, obviamente pegou todo mundo de surpresa. Desse modo, a emissora enlouqueceu atrás de alguém para ficar no lugar de Tiago. Marcos Mion, inclusive, chegou a ser cotado. Mas, há rumores de que ele assinou um contrato de exclusividade com a Record, e assim, não pode apresentar nenhum reality de emissora concorrente, por quatro anos.

Em suma, ainda de acordo com o Observatório da TV, o salário de Tadeu é menor do que de Adriane Galisteu. Pelo menos R$ 100 mil a menos. Segundo informações, o jornalista receberá cerca de R$400 mil por mês em sua nova jornada na Globo. No entanto, esse valor pode aumentar por conta das ações publicitárias.