Agência americana contrata cantor acreano para show no Caribe e Bahamas; saiba tudo

Selecionado por uma agência americana por meio de concurso internacional, David Freire, embarca no próximo dia 21, para Orlando para temporada de seis meses em navio de cruzeiro pelo Caribe e Bahamas. Showww de bola!

B-DAY

Ronan Zanforlim, aniversariante desta quarta, 3, foi alvo de muitas homenagens, recebidos e parabéns pra você. A tarde, no Dom Bigoge os amigos armaram happy hour surpresa. A noite, a mulher Patrícia Mendes preparou jantar, reunindo os familiares e amigos íntimos. A tertúlia rolou até o raiar do dia e foi pra lá de mega animado.

NOVA UNIDADE

As sócias Fernanda Teixeira e Mariana Magnabosco, a todo vapor nos preparativos da nova unidade do Apuí Spa&Beleza. Vasta clientela, aguarda ansiosa.

CASA NOVA

Cabeleireira Deborah Gomes, especialista em cor e corte, está de casa nova. Deborah, integra o staff do salão Scov, ali na galeria Galvez, com uma proposta de atendimento personalizado. Sucesso.

VIVAS

Parabéns à querida Ana Shirley Ávila, aniversariante do dia 30, que em clima intimista comemorou a nova idade. Click de Ana Shirley com a amiga Jackyn Cervantes.

Conceituado advogado Marco Antônio Palácio Dantas, dia 27, ao lado da mulher Giuliana Evangelista e dos filhos Miguel e Amyr. Felicidades.

TÁ CHEGANDO

Chegou novembro e com ele as eleições para definir a nova diretoria da OAB/AC. A mobilização é grande entre a classe. As chapas “Sua Voz, Nossa Ordem” e “Chapa 10”, disputam o pleito que acontece no próximo dia 19.

Caterine Castro traz a Rio Branco, o terapeuta e professor, Ernani Fornari, que ministrará ao seu lado, curso de formação de alinhamento energético, de 13 a 21, deste mês. Serão 9 dias de aprendizados, conhecimento interior, transformações e renascimento. Show demais!

Empreendedorismo e empoderamento definem a empresária Joelma Severo, CEO da Severo Distribuidora e Jorge Cosméticos, que inspira mais mulheres a assumir posições de destaque no mundo dos negócios.

BRECHÓ CHIC

Roberta Lima, Patricia Dossa e Ana Maria Aragão, que nos dias 18 e 19, realizam o brechó chic, no Diff Hotel. Agendem!