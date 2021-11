Agentes de Endemias percorrem bairros de Sena Madureira no combate ao mosquito da Dengue

Além da preocupação relacionada à covid-19, autoridades da área da saúde de Sena Madureira concentram as atenções nesse momento para combater outra doença: A dengue. Nesse sentido, agentes de Endemias já estão em campo, percorrendo vários Bairros de Sena e repassando orientações diversas aos moradores para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypty.

Nesta semana, o trabalho está sendo realizado nos Bairros Cohab e Vila Militar. “Com a chegada do inverno, o índice de infestação do mosquito da dengue tende a aumentar, por isso, nossa equipe está nos Bairros. Pedimos aos moradores que cuidem de seus quintais, lavem as caixas dágua e não deixem locais propícios à proliferação do mosquito da dengue”, comentou Patrícia Pereira, coordenadora do setor de endemias em Sena.

O setor de endemias atua, ainda, com o trabalho de borrifação nos Bairros. “Nesse sentido, recomendamos aos moradores que, ao sentirem sintomas da dengue, procurem as unidades de saúde para fazer a notificação, pois a borrifação só é feita nos Bairros com base nas notificações dos casos”, acrescentou.

Considerada como uma doença perigosa, a dengue ocorre de duas formas: Clássica e hemorrágica. Nessa última, pode levar o paciente à morte.