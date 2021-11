Agora todos se podem se tornar afiliados de poker em 1xBet

Tem muitos assinantes em redes sociais ou apenas sabe como trabalhar com um grande público? Então tornam-se tornar-se afiliados de poker em 1xBet. Para tal, é necessário preencher um pequeno questionário, após o qual o mesmo vai para os representantes da empresa. Eles revêem e dão o seu veredito no prazo de 48 horas. É geralmente positivo, o que significa que se torna um dos mais de 30.000 parceiros de uma marca de apostas de confiança.

A sua tarefa é comunicar ao seu público os principais benefícios de jogar no 1xBet. Por exemplo, sobre promoções, bônus, ofertas lucrativas para apostar. Tudo isto lhe proporcionará plenamente os representantes do escritório. O material promocional é constantemente atualizado e, o que é importante, está disponível em mais de 60 línguas. Como resultado, podem ser facilmente comunicados a quase qualquer audiência.

Anexar um link especial no post nas redes sociais ou na descrição do vídeo no YouTube. É importante que os utilizadores se inscrevam, financiem a sua conta, e comecem a apostar. Este será o primeiro passo para obter as recompensas.

Nota: o programa de afiliados assume principalmente a remuneração sob a forma de uma comissão pela actividade dos utilizadores, cujo registo tenha contribuído anteriormente. Pode obter até 40% do lucro líquido do agente de apostas. Sim, o montante varia todas as semanas (esta é a frequência com que os pagamentos são efectuados), mas se encorajar os subscritores a jogar poker ativamente, pode contar com uma recompensa decente.

Não perca a oportunidade de se tornar afiliados de poker na empresa 1xBet

A cooperação com o agente de apostas neste formato tem sido popular há muito tempo. Por conseguinte, não perca a oportunidade de tornar-se afiliados de poker em empresa 1xBet. De fato, basta fazer publicidade periódica das atividades do escritório. Também coloca um link e se os utilizadores o seguirem e se registarem, isso permitir-lhe-á contar com uma recompensa decente.

As principais vantagens do programa de afiliados são:

Capacidade de utilizar mais de 160 métodos de pagamento para receber fundos. Entre eles estão tanto os cartões bancários como as carteiras eletrônicas. Alta comissão. Capacidade de contactar um assistente pessoal para obter aconselhamento profissional e resolver todas as questões relacionadas com o programa de afiliados.

Portanto, preencha hoje um pequeno questionário e pode contar com uma recompensa decente apenas pelo fato de popularizar a atividade do agente de apostas entre os seus subscritores.