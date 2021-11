Alan Rick entrega equipamentos para leitos do SUS no Hospital Santa Juliana

Nesta sexta-feira, 26 de novembro, o deputado federal Alan Rick entregou ao Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, equipamentos adquiridos através de emenda alocada pelo parlamentar, em 2019, no valor de R$ 800 mil.

Participaram o Padre Jairo Coelho, vice-presidente das obras sociais da Diocese de Rio Branco, a diretora geral do HSJ, irmã Esperança Raquel, o diretor clínico Dr. Gerse Câmara, a diretora técnica e chefe da pediatria Dra. Maria do Socorro Avelino, médicos, enfermeiros e servidores. Também estiveram presentes, o diretor da Fundação Hospitalar, João Paulo, o reitor da Uninorte, Ricardo Leite, o diretor do IEPETEC, Francineudo Costa e o presidente da FIEAC, José Adriano.

Cerca de 70% do público atendido no HSJ vem do Sistema Único de Saúde. São pacientes que recebem atendimentos nas áreas de cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia de proctologia, cirurgia ortopédica, cirurgias cardíacas de alta complexidade, clínica médica, obstetrícia, além de possuir habilitação para atendimentos em UTI adulto e UTI Neonatal.

Com o recurso, foram adquiridos três monitores multiparâmetros, três reanimadores pulmonares, uma mesa cirúrgica elétrica, três termômetros clínicos infravermelhos, três camas hospitalares elétricas, um moderno arco em C móvel radiográfico, e um foco cirúrgico de teto.

O Padre Jairo Coelho agradeceu o deputado pelo recurso que vai melhorar a assistência aos pacientes do SUS. “É uma alegria muito grande estar realizando a entrega oficial desses equipamentos. A gratidão é própria daquele que ama a Deus, daquele que se sente amado por Deus. E nós estamos aqui hoje para dizer muito obrigado Deputado pela sua solicitude e sensibilidade para com o Hospital Santa Juliana que é uma referência no atendimento humanizado” – disse o Padre.

O médico anestesiologista Jorge Bezerra também agradeceu o direcionamento do recurso para a compra dos equipamentos que possibilitou a melhoria na qualidade do atendimento prestado pelos profissionais. “São equipamentos de última geração que serão usados em diversos procedimentos como cirurgias cardíacas, no diagnóstico de pacientes ortopédicos com melhor qualidade de imagem. Muito obrigado, deputado!” – concluiu o médico.

“Quem me acompanha sabe que a minha família e parte da minha equipe foi tratada no HSJ quando acometida pela COVID-19, e graças a Deus e também a estes profissionais, estão todos bem e ao meu lado. Hoje, fiz questão de agradecer, novamente, o carinho que tiveram com os meus e com a população. A entrega desses equipamentos é mais uma ação que demonstra meu compromisso com a saúde do nosso Estado. Estou feliz pelo que fizemos hoje e com desejo de fazer ainda mais!” – finalizou Alan Rick.