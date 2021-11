Aleac deve aprovar PEC que aumenta valor das emendas para R$ 1 milhão nos próximos dias

Em uma reunião que aconteceu na manhã desta quinta-feira (11) com os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o governador Gladson Cameli aprovou o pedido de aumento do valor individual das emendas parlamentares de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.

Com o aceno positivo à sugestão feita pelos próprios políticos, uma comissão especial formada por alguns deles vai elaborar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do assunto e encaminhá-la para o plenário, quando será colocada em votação.

Após apreciada e aprovada, a PEC do novo valor será incluída na Lei Orçamentária de 2021 e será válida a partir de 2022.

De acordo com o líder do governo na Aleac, Pedro Longo, os deputados devem votar a proposta nos próximos dias.

Gladson já autorizou dois aumentos no valor das emendas desde que assumiu o governo. Antes, cada parlamentar dispunha de R$ 250 mil. O gestor consentiu o aumento para R$ 500 mil.