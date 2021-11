Além de Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte não terão festas de réveillon, por causa da Covid-19

Em meio ao recrudescimento da pandemia da Covid-19 no exterior, grandes cidades brasileiras abriram mão da realização de eventos de réveillon. Nesta segunda, a prefeitura de Salvador anunciou que não promoverá a festa de virada de ano, decisão tomada também por Fortaleza, no sábado, e a prefeitura de Belo Horizonte informou que “não planejou” o festejo. Já em São Paulo, Rio e Belém, a programação de evento ainda está mantida, mas sob avaliação.

A preocupação com o cenário da Covid foi o motivo de cancelamento do réveillon em Salvador e Fortaleza. O prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT) usou suas redes sociais, no final de semana, para anunciar a decisão. No dia anterior, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), já havia proibido grandes eventos para a virada, no estado.

“A prefeitura de Fortaleza não irá promover evento público de réveillon deste ano, embora a vacinação contra a Covid-19 vá bem e os números de internações e óbitos sigam estáveis em níveis baixos. Até chegamos a considerar a possibilidade de realizar nossa tradicional festa da virada, se a situação permitisse, mas não podemos relaxar, sob pena de colocarmos todo o trabalho feito até aqui a perder. O cenário internacional é preocupante e estamos em alerta”, escreveu José Sarto.

Por outro lado, eventos particulares poderão ser realizados, seguindo os protocolos. Ainda no sábado, a prefeitura de Fortaleza baixou um decreto municipal em que permite festas de até 2.500 pessoas em ambientes fechados, e de até 5 mil em locais abertos, após deliberação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19.

