Alessandra Ambrósio fake reformou casa após golpe

Valeria Stta, acusada de se passar por Alessandra Ambrósio, top model brasileira, e enganar atleta italiano Roberto Cazzaniga durante 15 anos, teria reformado completamente a sua casa com o dinheiro da extorção. O valor, de acordo com o Notícias da TV, gira em torno de R$ 4,3 milhões.

Segundo as informações do jornal local “La Nuova Sardegna”, vizinhos da falsa modelo contam que ela realizou obras na casa em 2017, incluindo luminárias, banheiros, janeiras, pisos… de fato, tudo novinho em folha.

Na época em que os dois se envolviam, o jogador de vôlei acreditava que ela tinha problemas cardíacos. Com isso, era necessário ajuda com as consultas médicas e outros medicamentos de alto custo.

“Não, nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. O contato era apenas no celular, quase que diariamente. Ligava antes de eu ir treinar ou à noite, na hora de dormir”, contou Roberto em entrevista ao jornal italiano “Corriere Della Sera”.

Usando o nome de Maya, a estelionatária tem 50 anos, mora na região de Sardenha. O caso corre sob investigação da polícia.