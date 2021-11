Alex Thomas elabora lista com 15 acreanas que poderiam ter reinado como Miss Brasil; veja!

Com as noticias envolvendo o resultado do Miss Brasil 2021, a coluna de hoje é especial. Ficamos na torcida pela acreana Juliana Melo, que nos representou no concurso que aconteceu na tarde de domingo (7), e com resultado oficial divulgado somente na terça-feira (9), onde iremos conhecer a nova Miss Brasil.

Três coroações foram gravadas, estando no TOP 3 os estados do Ceará, Piauí e Sergipe, pódio inédito somente de nordestinas, este que será o novo formato de coroação da coordenação do concurso nacional, para eleger a nova Miss Universo Brasil.

Enquanto esperamos o resultado, vamos exaltar a beleza de algumas acreanas que se fossem ou tivessem concorrido ao posto de Miss Acre, poderiam ter a chance de trazer a tão sonhada coroa de Miss Brasil para o Estado.

Tatiane Valente

Igara Formiguieri

Marselha Salomão

Andrea Lima

Larissa Lizkom

Claudia Pinho

Carolina Mendivil

Rhavila Maia

Raissa Ribeiro

Gabriela Queiroz

Dani Florêncio

Gabriela Camara

Larissa Costa

Luiza Costa

Roberta Rezende