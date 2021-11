Amazonas é o estado com maior porcentagem de áreas com favela no país, aponta levantamento

Moisés Teixeira mora há 3 anos em uma favela na zona norte de Manaus. As ruas não são asfaltadas, as ligações elétricas são improvisadas e as casas ficam às margens de um igarapé. Também não há escolas e é necessário caminhar muito para usar o transporte coletivo. Esses são alguns dos problemas causados pelo crescimento desordenado nos centros urbanos.

Em 1985, eram 89 mil hectares de favelas no país. No ano passado, o número saltou para 184 mil hectares. Isso significa um crescimento equivalente a 95 mil campos de futebol ou a três vezes a área da cidade de Salvador.

Segundo o levantamento, o Amazonas é o estado com maior porcentagem de ocupações informais do país, liderando com 45%. Em seguida, vem o Amapá com 22%, o Pará com 14% e o Acre com pouco mais de 12%.

Entre as capitais, Belém fica em primeiro lugar em relação à expansão de favelas. Mais da metade do território é ocupado por elas, um total de 51,77%. Manaus vem em seguida, com 47, 84%.