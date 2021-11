Amazônia tem área misteriosa como o Triângulo das Bermudas

A Amazônia brasileira, numa área que vai das cidades de Santarém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO), também guarda mistérios que assemelham a região ao Triângulo das Bermudas. A área misteriosa e famosa em todo onde ocorrem desaparecimento de navios e aviões, esta localizada no Oceano Atlântico, entre as ilhas das Bermudas, Porto Rico, Forte Lauderdale (na Flórida) e as Bahamas.

No caso da Amazônia brasileira, trata-se de uma região remota do norte do país, onde um fato misterioso intriga os pilotos de aeronaves que circulam na área. Alguns relatos dos profissionais trazem à tona a história do chamado Triângulo da Amazônia assemelhado ao das Bermudas.

Os pilotos, ao passarem por essa região, avistam uma cidade gigantesca e futurista, apelidada pelos pilotos como a cidade de Buck Rogers, ou a cidade do ano 3000. A cidade, segundo relatos, possui edificações cilíndricas brilhantes e outras em forma de cúpula, com estradas e vias de acesso em espiral. Segundo testemunhas citadas pelo Portal Amazônia, o aspecto da cidade está muito além da imaginação, superando as expectativas de qualquer ficção científica.

Repleta de torres de vidro, pirâmides reluzentes e edificações em forma de domos translúcidos. Ou seja, quem visualizou a cidade como uma verdadeira cidade futurística e com uma tecnologia superior à que temos hoje em dia.

Um dos pilotos que visualizou a cidade, aceitou o desafio de aterrissar na misteriosa cidade, ao avistar uma pista longitudinal, iniciou o procedimento de pouso para aterrissar, entretanto, por pouco, o avião quase vai ao chão, quase colidindo com a copa das árvores. De acordo com o piloto, a pista de aterrissagem sumiu repentinamente da visão e o trem de pouso do avião que estava pilotando, começou a bater no topo de diversas árvores, forçando o piloto a subir o avião.

Outros fatos intrigantes que também ocorrem na mesma região, é que diversas vezes já foram observados Objetos Voadores não Identificados (OVNI) acompanhando voos, sendo alguns desses casos fotografados pelos pilotos dos aviões envolvidos. A região do triângulo amazônico é conhecida no meio dos aviadores como um local de frequente observação de OVINI’s.

Em 1976, um avião da extinta empresa Varig registrou em uma foto a presença de um dos objetos acompanhando a aeronave que fazia o trajeto Belém-Manaus. Toda a tripulação, assim como todos os passageiros, testemunharam as evoluções do objeto acompanhando por algum tempo a trajetória da aeronave.

Baseado nessas histórias, muitos questionamentos surgem ao longo do tempo, O que seria, afinal, essa misteriosa cidade-espectro que surge e desaparece sem deixar rastros? Seria uma estranha miragem, mas neste caso refletida a partir de onde?

Seria uma distorção de tempo espaço mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Seria uma engenhosa armadilha dimensional destinada a capturar nossos aviões?