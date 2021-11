Andirá faz treino-apronto nesta 5ª feira visando amistoso em Tarauacá

Com embarque programado para o meio dia desta sexta-feira (12), o técnico Kinho Brito comanda na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 16h, no CT do Juventus, o treino-apronto da equipe sub-20 do Andirá EC para o jogo amistoso do sábado (13), no estádio Nabor Júnior, na cidade de Tarauacá, contra um combinado local.

Esse será o terceiro amistoso do time morcegueiro visando sua participação inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada no mês de janeiro de 2022. De acordo com o técnico Kinho Brito, 22 jogadores serão relacionados para a partida contra o combinado tarauacaense.

Mesmo com dois amistosos realizados, o técnico Kinho Brito tem algumas dúvidas para escalar a equipe para o confronto do sábado, mas acredita que, após o treino-apronto desta quinta-feira, terá a escalação ideal.

Aspecto do jogo

A respeito da evolução da tática da equipe neste início de jogos-treinos, o técnico morcegueiro explicou que, apesar dos jogadores terem assimilado bem as orientações táticas, o momento é de buscar simplificar algumas ações como a do como a do comportamento da equipe durante o transcorrer de uma partida. “Nossos atletas precisam assimilar alguns aspectos de uma partida de futebol como, por exemplo, de propor o jogo ou de jogar no contragolpe”, pontuou o treinador.