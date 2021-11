Andirá vence amistoso de preparação para a Copa SP de Futebol Júnior

O time sub-20 do Andirá segue a sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início em janeiro. Na tarde da última sexta-feira (5), a equipe do técnico Kinho Brito fez jogo-amistoso diante de um combinado de atletas profissionais e venceu por 3 a 1. O amistoso foi disputado no estádio Arena da Floresta e os gols da partida foram marcados por Alemão, Thalis e Jairo, enquanto o meia-atacante Careca descontou para o combinado.

Avaliação

Feliz com o resultado do jogo amistoso, o técnico Kinho Brito comentou que, apesar da equipe morcegueira ter realizado semanas intensas de trabalho físico, o time conseguiu fez um bom jogo e não deixou a desejar no aspecto tático, apesar de reconhecer que uma ou outra correção serão necessárias para o time encaixar antes da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Kinho Brito falou ainda que o resultado neste primeiro amistoso deixou a comissão técnica bastante animada, pois o adversário contava com atletas experientes e de muita qualidade técnica como era o caso do goleiro Babau, dos laterais Matheus Damasceno e Alfredo, dos zagueiros Diego, Douglas e Gabriel e também dos volantes Marquinhos, Leandro Jucá e Joel. Já o meio-campo e ataque do combinado tinha atletas como Careca, Geovani, Eduardo e Jessé. “Realmente foi um teste muito proveitoso, não somente pela nossa vitória, mas também pelo grau de dificuldade colocado pelo adversário que tinha no comando técnico a dupla formada pelos professores Álvaro Miguéis e Maurício Carneiro”, pontuou Kinho Brito.

Mais amistosos

Na próxima segunda-feira (8), a partir das 15h30, também na Arena da Floresta, o Morcego faz seu segundo jogo-treino preparatória para a Copinha diante de um combinado da Seis de Agosto.

O clube morcegueiro terá ainda um terceiro amistoso programado para a próxima sexta-feira (12). O jogo está agendado para a cidade de Tarauacá contra um combinado de atletas locais.

Reforços

Na busca de fazer uma boa participação na Copinha, o Andirá vai contar para o torneio com oito atletas de outros clubes locais. Seis deles vieram da base do Galvez: Franklin, Dudu, Tiago Reis, Loran, Robertinho e Henry. Os outros dois são Ruan (Atlético) e Jairo (Vasco-AC). De acordo com o técnico Kinho Brito esses atletas estão assimilando muito bem a filosofia de trabalho implantada pela comissão técnica andiraense.